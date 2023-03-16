Нация борцов! Сборная Украины заняла второе место на чемпионате Европы

Украинские спортсмены блестяще выступили на Евро-2023 U-23

Молодежная сборная Украины U-23 по греко-римской борьбе на чемпионате Европы в Бухаресте отлично выступила на континентальном первенстве. Накануне сборная Украины по грэпплингу выиграла континентальное первенство.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы Украины в Facebook. На счету нашей команды пять медалей.

На вторую строчку пьедестала в весовой категории до 72 кг сошел Ирфан Мирзоев. Бронзовым призером стал Владислав Кузько (до 60 кг). Напомним, накануне чемпионом стал Михаил Вишнивецкий (до 130 кг), "бронзу" добыли Эдуард Стрельчук (до 55 кг) и Никита Политаев (до 77 кг).

"Сборная Украины U-23 по греко-римской борьбе на ЧЕ в Бухаресте громко заявила на всю Европу, что украинцы – нация борцов! Украинцы – вторые в командном зачете! Мы приветствуем нашу сборную! Ребята вы – невероятные! Спасибо за ваши победы, приближающие самую главную победу! Мы благодарим каждого борца за свободу и характер!" — гласит сообщение Федерации.

Напомним, украинские акробаты дважды поднимались на подиум по итогам этапа Кубка мира в Португалии.

Накануне украинский легкоатлет Роман Кокошко с рекордом победил в секторе для толкания ядра на Кубке Европы по метаниям, что проходит в португальской Лейрии. Там же триумфовал украинский легкоатлет Артур Фельфнер, который метнул копье на золотую медаль на молодежном уровне U-23.