Нація борців! Збірна України посіла друге місце на чемпіонаті Європи

Українські спортсмени блискуче виступили на Євро-2023 U-23

Молодіжна збірна України U-23 з греко-римської боротьби на чемпіонаті Європи у Бухаресті чудово виступила на континентальній першості. Напередодні збірна України з греплінгу виграла континентальну першість.

Про це повідомляє пресслужба Федерації греко-римської боротьби України у Facebook. На рахунку нашої команди п’ять медалей.

На другий рядок п’єдесталу у ваговій категорії до 72 кг зійшов Ірфан Мірзоєв. Бронзовим призером став Владислав Кузько (до 60 кг). Нагадаємо, напередодні чемпіоном став Михайло Вишнивецький (до 130 кг), "бронзу" здобули Едуард Стрельчук (до 55 кг) та Микита Політаєв (до 77 кг).

"Збірна України U-23 з греко-римської боротьби на ЧЄ у Бухаресті голосно заявила на всю Європу, що українці – нація борців! Українці – другі у командному заліку! Ми вітаємо нашу збірну! Хлопці ви – неймовірні! Дякуємо за ваші перемоги, що наближають найголовнішу перемогу! Ми дякуємо кожному борцю за свободу і характер!" — йдеться у повідомленні Федерації.

Нагадаємо, українські акробати двічі підіймалися на подіум за підсумками етапу Кубка світу у Португалії.

Напередодні український легкоатлет Роман Кокошко з рекордом переміг у секторі для штовхання ядра на Кубку Європи з метань у португальській Лейрії. Там же тріумфував український легкоатлет Артур Фельфнер, який кинув спис на золоту медаль на молодіжному рівні U-23.