Німеччина відмовилася від міжнародного турніру після допуску росіян

Змагання мали пройти у травні

У четвер, 16 березня, Федерація фехтування Німеччини (DFB) відмовилася від проведення Кубка світу з жіночої рапіри. Це сталося після рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) про допуск росіян до міжнародних турнірів.

Про це повідомила пресслужба німецької Федерації на своєму офіційному сайті. Президент DFB Клаудія Бокель зазначила, що рішення про скасування Кубка світу з жіночої рапіри в Німеччині стало наслідком тривалого обговорення, а німецькі спортсмени втратили можливість виступити перед рідною публікою.

Зняття санкцій з російських та білоруських фехтувальників набирає чинності в середині квітня, а початок Кубка світу з жіночої рапіри заплановано на 6 травня 2023 року в німецькому місті Таубербішофсгайм. Таким чином, ці змагання мали стати одними з перших, на яких довелося б виконувати рішення FIE.

"Як і раніше ми залишаємося солідарними з людьми в Україні, які страждають від загарбницької війни. Федерація фехтування Німеччини тепер хоче дати чіткий сигнал, що ми хотіли б іншого результату, і що ми все ще бачимо велику кількість відкритих питань, які роблять проведення турніру неможливим", — заявила Бокель.

Нагадаємо, в Україні розкритикували рішення FIE щодо росіян. Крім того, збірна України не має наміру фехтувати з представниками країн-агресорів.