Парламент Швеции поддержал вступление в НАТО: сколько было тех, кто против

Законодательство Швеции изменили для того, чтобы вступить в Альянс

В парламенте Швеции проголосовали за вступление страны в НАТО вслед за парламентом Финляндии. Решение было поддержано большинством депутатов.

Об этом сообщает местное издание SVT. Свои голоса "за" отдали 268 депутатов парламента, а против выступили всего 37. Еще 44 парламентария отсутствовали на заседании, но воздержавшихся от голосования не было.

Одобрение законодательства, необходимого для вступления в НАТО, дает Швеции "зеленый свет" на вступление в Альянс. Среди прочих изменений законодательства есть пункт о том, что в случае войны или военной угрозы правительство страны может напрямую обращаться к НАТО за помощью, не дожидаясь одобрения парламента.

Также сообщается, что Швеция может просить помощи у Североатлантического альянса не только в случае военной угрозы, но и в случае нарушения территориальной целостности страны в мирное время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 17 марта Турция одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО. Что касается Швеции, то Анкара еще ждет выполнения договоренностей о выдаче террористов.