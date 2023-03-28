Співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфа":

Заява російського правителя володимира путіна про те, що на території Республіки Білорусь (РБ) буде розміщена російська тактична ядерна зброя (ТЯО) продовжує залишатися однією з топтем останніх днів. При цьому, як стверджує путін, його білоруський колега олександр лукашенко нібито давно просив його розмістити тактичну ядерну зброю на території РБ. Сховище для нього мають намір добудувати до 1 липня.

Міністерство закордонних справ РБ нарешті відреагувало на "ядерний шум".

Мовляв, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї Білорусь не порушує, бо й навчання білоруських пілотів керувати літаками "зі специфічними боєприпасами", і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі відбувається "без передачі Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій".

Формулювання, звичайно, цікаве. Явно писане у Кремлі.

Але цікаво те, що відповідне сховище лише мають добудувати. Виходить, є час все це переграти.

Навіщо все це росії? Ну їй треба щось робити, відповідати на розширення НАТО. Фінляндія вже практично увійшла, Швеція — на підході.

При цьому треба розуміти, що у росії є Калінінградська область, розташована набагато західніше від Білорусі. І там уже є ядерна зброя.

Але коли немає особливих варіантів шантажу, треба шантажувати хоч чимось. У тому числі – розміщенням ядерної тактичної зброї в Білорусі.

Щодо досить стриманої реакції на все це Китаю – тут ситуація поки що туманна. Ми не знаємо, про що в результаті домовилися в москві китайський та російський лідери.

І існує думка, що те, що росія робить у Білорусі, Китай робить у Північній Кореї. Такі собі проксі, на яких можна, у разі чого, скинути ті чи інші проблеми. Типу – це ми, а вони.

Критичної зміни ситуації щодо глобальної безпеки навіть за умови перенесення частини російського ТЯО до Білорусі не відбудеться. Тому що планів застосовувати таку зброю на полі бою в тій же Україні у росії точно немає. Так вважають майже всі аналітики. Тому що наслідки будуть катастрофічними для самої росії.

Щодо Білорусі, вона особливо сіпатися не може. Занадто залежить від росії. Зрозуміло, що до неї прилетять нові санкції. Але вона й так давно під ними ще з 2020 року. Маючи вихід на російський ринок та можливість отримувати дешеві російські енергоносії, білоруський режим не надто переживає через західні санкції.