Ядерна зброя для Білорусі: у лукашенка пояснили, чому вона "нічого не порушує"

У Білорусі кажуть, що москва не передасть їй контроль над своєю ядерною зброєю

У Білорусі прокоментували можливу передачу їй російської ядерної зброї. Там заявили, що такі дії "не порушують" Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Республіки.

Там стверджують, що розміщення на території Білорусі ядерної зброї "не суперечить ДНЯЗ", оскільки вона буде розміщена без передачі контролю над нею.

"Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, так само як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передачі Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей І та ІІ ДНЯЗ" , – кажуть у МЗС у Білорусі.

Нагадаємо, що 25 березня російський диктатор володимир путін заявив, що росія розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі. Приводом для цього нібито стала заява Великої Британії про передачу Україні снарядів із збідненого урану. При цьому глава кремля додав, що росія допомагає Білорусі переобладнати літаки для застосування цього озброєння, а також передала установки "Іскандер". В Україні зазначили, що таким чином росія порушить Договір про нерозповсюдження ядерної зброї і закликали скликати засідання Ради Безпеки ООН. У Китаї, коментуючи цю інформацію, наголосили на неприпустимості використання "ядерки".

Раніше ми писали про те, як світ реагує на ядерний шантаж путіна.

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