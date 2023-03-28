Ядерное оружие для Беларуси: у лукашенко объяснили, почему оно "ничего не нарушает"

В Беларуси говорят, что москва не передаст ей контроль над своим ядерным оружием

В Беларуси прокомментировали возможную передачу ей российского ядерного оружия. Там заявили, что такие действия "не нарушают" Договор о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.

Там утверждают, что размещение на территории Беларуси ядерного оружия "не противоречит ДНЯО" поскольку оно будет размещено без передачи контроля над ним.

"Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО", — говорят в МИД в Беларуси.

Напомним, что 25 марта российский диктатор владимир путин заявил, что россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Поводом для этого якобы послужило заявление Великобритании о передаче Украине снарядов из обедненного урана. При этом глава кремля добавил, что россия помогает Беларуси переоборудовать самолеты для применения этого типа вооружений, а также передала установки "Искандер". В Украине отметили, что таким образом, рф нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия и призвали созвать заседание Совбеза ООН. В Китае, комментируя это информацию, подчеркнули недопустимость использования "ядерки".

Ранее мы писали о том, как мир реагирует на ядерный шантаж путина.

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