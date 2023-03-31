Китай сделал заявление насчет личного разговора Зеленского с Си Цзиньпином

Во время полномасштабной войны в Украине лидеры личных бесед не проводили

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшем будущем может пообщаться по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином или даже встретиться с ним лично. По крайней мере, такую вероятность в КНР не исключают.

Как сообщает Financial Times, такую информацию озвучил постоянный представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун, отвечая на вопросы журналистов о возможной встрече двух лидеров.

"Возможность не исключена", — сказал дипломат.

Также он отметил, что Китай поддерживает контакты с Украиной.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о том, что готов провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином и пригласил его в Киев. По словам украинского лидера, у него не было личных разговоров с коллегой в течение 2022 года.

В свою очередь, официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин сообщила, что у ведомства пока никаких данных о возможной встрече Владимира Зеленского и Си Цзиньпина нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Китай предложил свое видение "мирного плана" между Украиной и россией. Однако украинская сторона оказалась им не сильно удовлетворена и отметила, что не предлагала Пекину быть посредником в переговорах.