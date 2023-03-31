Китай зробив заяву щодо особистої розмови Зеленського з Сі Цзіньпіном

За час повномасштабної війни в Україні лідери особистих бесід не проводили

Президент України Володимир Зеленський у найближчому майбутньому може поспілкуватися телефоном із лідером Китаю Сі Цзіньпіном або навіть зустрітися з ним особисто. Принаймні, такої ймовірності у КНР не виключають.

Як повідомляє Financial Times, таку інформацію озвучив постійний представник Китаю при Євросоюзі Фу Цун, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої зустрічі двох лідерів.

"Можливість не виключена", — сказав дипломат.

Також він Цун зазначив, що Китай підтримує контакти з Україною.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше заявив про те, що готовий провести зустріч із главою КНР Сі Цзіньпіном та запросив останнього його до Києва. За словами українського лідера він не мав особистих розмов із колегою упродовж 2022 року.

Своєю чергою офіційний представник китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін повідомила, що у відомство наразі жодних даних про можливу зустріч Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Китай запропонував своє бачення "мирного плану" між Україною та росією. Однак українська сторона виявилася ним не сильно задоволена та зазначила, що не пропонувала Пекіну бути посередником у переговорах.