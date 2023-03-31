В Запорожье дважды за ночь были слышны взрывы: что известно

Взрывы слышали в разных частях города

В ночь на 31 марта в Запорожье несколько раз раздавались взрывы. Первый сигнал воздушной тревоги прозвучал около 11 вечера, а взрывы после полуночи. Во второй раз враг атаковал мирных жителей уже ближе к половине шестого утра. Перед этим россияне обстреляли снарядами С-300 несколько районов Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА и местных Telegram-каналах. Очевидцев призвали не распространять видео и фото с места событий, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Места вероятных прилетов пока не разглашаются. Однако в сети уже начали распространять, что атака могла быть осуществлена с помощью реактивной системы залпового огня Торнадо-С. Напомним, что россияне пользуются той версией вооружения, для которой необходимы 300-миллиметровые снаряды.

"Атака продолжается. Враг не оставляет цели устрашить мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны и реагируйте на сигналы об опасности", — предупредили в ОВА.

Некоторые из местных жителей поделились видео, на котором слышны звуки взрывов, утром всколыхнувших город. О пострадавших или погибших пока не сообщалось.

Напомним, что в марте Запорожье находится под особо пристальным "вниманием" врага. 22 марта россияне ударили по городу несколькими ракетами, одна из них попала в жилую многоэтажку.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и показал, как выглядит место прилета после разбора завалов.