ЕС готовит неожиданный вариант помощи Украине? В Венгрии удивили заявлением

Орбан заговорил про миротворцев в Украине

В начале полномасштабного вторжения Украине была не против введения на территорию Украины миротворческих сил ООН, однако этот вопрос так и не решался, однако теперь, внезапно, страны ЕС стали близки к обсуждению этой темы.

Об этом заявил, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает Главком.

По его словам, ранее этой темы в разговорах европейские лидеры избегали.

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС прислать в какой-либо форме войска миротворческого типа (в Украину) или лучше не посылать. Мы близки к этой границе, которая раньше не переступала", – сказал Орбан.

Орбан напомним, что годы назад еще шли споры о том, можно ли поставлять летальное оружие Украине.

"Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос: только танки, сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска", – говорит венгерский премьер.

Напомним, что несмотря на то, что ЕС един в своей поддержке Украины, только Венгрия выделяется на этом фоне. Эта страна постоянно вставляет палки в колеса, например блокирует помощь, а её премьер известен своим скандальными заявлениями в адрес нашей страны.

Ранее мы писали о том, как Орбан на саммите ЕС показывал свое недовольство Зеленскому.

Также мы сообщали, что венгерский премьер снова отличился странным заявлением.