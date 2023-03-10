Орбан "отправляет" армии Запада воевать в Украину: венгерский премьер снова отличился странным заявлением

По словам Орбана, Европа начала помощь с касок, а закончит своими солдатами

Скандально известный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который недавно отличился заявлениями про "ничейную землю Украины", высказался о войне в Украине. По его словам, по-настоящему мира хотят те страны, которые не помогают Украины защищать свой суверенитет.

Его слова цитирует венгерское издание Telex. К таким странам Виктор Орбан отнес Венгрию, Китай, Ватикан и Турцию, а другие европейские страны, наоборот, уже готовы отправить своих военных в Украину.

Премьер-министр Венгрии сказал, что страны-союзники Украины всерьез могут начать обсуждение отправку своих военных в Украину. Союзники начали с малой помощи, как, к примеру Германия с касок, а сейчас отправляют танки и раздумывают над передачей боевых истребителей. Вскоре, на полном серьезе, может начаться обсуждение подкрепление армии Украины европейскими военными.

"Запад очень близок к тому, чтобы на полном серьезе обсуждать перспективу отправки своих сил в Украину. Если следовать этой логике эскалации, в какой-то момент украинскую границу вполне может начать пересекать и живая сила из числа стран-союзников Украины", — сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии отметил, что мир еще никогда не был так близок к началу Третьей мировой из-за конфликта двух стран. А по-настоящему мира хотят только четыре страны, которые не снабжают Украину оружием: Китай, Венгрия, Турция и Ватикан.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Великобритании заговорили о переговорах россии и Украины. Там уверены, что война все-же закончится именно за столом переговоров, но конкретно сейчас не время для них.