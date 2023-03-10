Сунак заговорил о переговорах Украины с россией: чего хочет добиться Британия

Британия продолжит поддерживать Украину, чтобы обеспечить преимущество на поле боя

Не смотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается возвращается в переговорный процесс с россией в Британии уверены, что война все-же закончится именно за столом переговоров, но конкретно сейчас не время для них.

Такую позицию высказал британский премьер Риши Сунак, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Конечно, это закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принять Украина. И что нам нужно сделать, так это поставить их в наилучшую возможную ситуацию для проведения этих переговоров в соответствующий момент, который имеет смысл для них", — говорит премьер-министр Великобритании.

Британский премьер отметил, что сейчас не время для мирных переговоров, и подтвердил свою готовность оказать дополнительную поддержку Украине, чтобы обеспечить ей преимущество на поле боя. Сунак сказал, что поддерживает президента Владимира Зеленского, чтобы он был в "лучшей ситуации для проведения этих переговоров".

"Но сейчас приоритетом должно быть предоставление им ресурсов, тренировок и поддержки, необходимых для продвижения вперед и создания преимущества на поле боя", — говорит премьер.

Напомним, ранее мы писали, что в США опять заговорили о переговорах Украины с россией.

Также мы сообщали, что еще один президент хочет "помирить" Украину и россию.