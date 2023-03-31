ЄС готує несподіваний варіант допомоги Україні? В Угорщині здивували заявою

Орбан заговорив про миротворців в Україні

На початку повномасштабного вторгнення Україна була не проти введення на територію України миротворчих сил ООН, однак це питання так і не вирішувалося, проте тепер раптово країни ЄС стали близькими до обговорення цієї теми.

Про це заявив прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі радіостанції Kossuth, передає Главком.

За його словами, раніше цієї теми у розмовах європейські лідери уникали.

"Ми близькі до того, щоб у розмовах європейських лідерів легітимним і прийнятим стало питання про те, чи можуть країни-члени ЄС надіслати в будь-якій формі війська миротворчого типу (в Україну) чи краще не посилати. Ми близькі до цього кордону, який раніше не переступався", – сказав Орбан.

Орбан нагадав, що роки тому ще точилися суперечки про те, чи можна постачати летальну зброю Україні.

"Угорці і тоді, і зараз сказали, що ні. Але країни Заходу теж вагалися. Нині це не питання. Зараз питання: лише танки, чи скільки літаків, чи снаряди з урановмісними елементами, чи війська", — говорить угорський прем’єр.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що ЄС є єдиним у своїй підтримці України, лише Угорщина виділяється на цьому тлі. Ця країна постійно вставляє палиці в колеса, наприклад, блокує допомогу, а її прем’єр відомий своїми скандальними заявами на адресу нашої країни.

Раніше ми писали про те, як Орбан на саміті ЄС показував своє незадоволення Зеленському.

Також ми повідомляли, що угорський прем’єр знову відзначився дивною заявою.