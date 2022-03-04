У Раді зробили заяву щодо введення миротворців в Україну

Рада підтримує запровадження миротворчих сил

Верховна Рада України підтримує запровадження на територію України миротворчих сил згідно з резолюцією ООН "Об’єднання заради миру" від 1950 року.

Про це заявив перший віцеспікер Ради Олександра Корнієнка.

"Вважаємо необхідним введення в Україну миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року", — заявив Корнієнко.

Окрім того, віцеспікер розповів про необхідність негайного впровадження безпольотної зони над територією України.

Додамо, що країни-учасниці НАТО можуть розглянути питання щодо закриття неба для польотів над Україною вже у п’ятницю, 4 березня. Цю тему порушать на саміті Північноатлантичного Альянсу, яким керуватимуть США.

Питання безпольотної зони над Україною стало більш ніж терміновим після того, як путінські окупанти дісталися Енергодару в Запорізькій області та обстріляли місцеву АЕС.