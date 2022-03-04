В Раде сделали заявление насчет ввода миротворцев в Украину

Рада поддерживает введение миротворческих сил

Верховная Рада Украины поддерживает введение на территорию Украины миротворческих сил согласно резолюции ООН "Объединение ради мира" от 1950 года.

Об этом заявил первый вице-спикер Рады Александра Корниенко.

"Считаем необходимым введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года", — заявил Корниенко.

Кроме того, вице-спикер рассказал о необходимости немедленного внедрения бесполетной зоны над территорией Украины.

Добавим, что страны-участницы НАТО могут рассмотреть вопрос о закрытии неба для полетов над Украиной уже в пятницу, 4 марта. Эту тему поднимут на саммите Североатлантического Альянса, которым будут руководить США.

Вопрос бесполетной зоны над Украиной стал более чем срочным после того, как путинские оккупанты добрались до Энергодара в Запорожской области и обстреляли местную АЭС.