Укр

В Раде сделали заявление насчет ввода миротворцев в Украину

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
188
Украинская миротворческая операция в Демократической Республике Конго (2012-2013) Новость обновлена 04 марта 2022, 15:03
Украинская миротворческая операция в Демократической Республике Конго (2012-2013)

Рада поддерживает введение миротворческих сил

Верховная Рада Украины поддерживает введение на территорию Украины миротворческих сил согласно резолюции ООН "Объединение ради мира" от 1950 года.

Об этом заявил первый вице-спикер Рады Александра Корниенко.

"Считаем необходимым введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года", — заявил Корниенко.

Кроме того, вице-спикер рассказал о необходимости немедленного внедрения бесполетной зоны над территорией Украины.

Добавим, что страны-участницы НАТО могут рассмотреть вопрос о закрытии неба для полетов над Украиной уже в пятницу, 4 марта. Эту тему поднимут на саммите Североатлантического Альянса, которым будут руководить США.

Вопрос бесполетной зоны над Украиной стал более чем срочным после того, как путинские оккупанты добрались до Энергодара в Запорожской области и обстреляли местную АЭС.

Теги:
#Верховная Рада #Миротворцы #Александр Корниенко
Митинг в Мелитополе
В регионах
В захваченном россиянами Мелитополе жители вышли на митинг против оккупантов (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Митинг в Мелитополе
В захваченном россиянами Мелитополе жители вышли на митинг против оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
Закрыть небо над Украиной просят во многих странах мира
НАТО рассмотрит вопрос закрытия неба над Украиной: известна дата заседания
Дата публикации
Категория
Совет ООН
ООН займется расследованием российских военных преступлений в Украине
Дата публикации
Категория
Уничтоженная техника врага
Потери по всем направлениям: россия уже использовала 95% боевых групп
Дата публикации
Категория
россия продолжает предпринимать попытки сломить украинцев
Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками (обновляется)