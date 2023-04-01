Шторм больше не помеха: в ВСУ предупредили о вероятности массированного обстрела со стороны россии

Враг вывел в "черные" воды три ракетоносителя

россия может нанести очередной массированный ракетный удар по мирным городам Украины. Об этом свидетельствует увеличение количества вражеских судов в акватории Черного моря, воды которого в последние дни стали более спокойными, ведь шторм успокоился. Все они являются носителями ракет типа "Калибр".

Об этом в эфире ежедневного телемарафона "Единые новости" рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, отметив, что угроза вражеского удара растет. Также она добавила, что по состоянию на сегодняшний день на боевом дежурстве находятся три российских ракетоносителя: один подводный и два надводных. Они могут выпустить суммарно до 20 "Калибров".

По словам Гуменюк, вероятность ракетного удара сейчас оценивается как очень высокая.

Кроме того, она добавила, что украинские военные внимательно отслеживают активность авиации противника.

Она также отметила, что военные отслеживают активность вражеской авиации, которая пока достаточно низкая. Однако в ближайшее время все может измениться.

Представитель Сил обороны юга также отметил, что одним из приоритетных направлений изменения тактики агрессором является применение авиации вдоль всей линии фронта.

"Враг продолжает применять управляемые авиационные бомбы (КАБ), не входя в зону работы нашей ПВО", — подытожила Гуменюк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия может применить для ударов по мирным украинским городам ракеты типа С-300 и С-400 — каким населенным пунктам важно быть максимально осторожными.