Ракетные обстрелы не прекратятся: эксперт рассказал, что может стать следующей целью россиян

Единственным способом борьбы с российскими ракетами является усиление системы ПВО

Несмотря на то, что россияне не смогли оставить украинцев без электричества зимой, на этом их ракетные удары не прекратятся, но цели могут измениться.

Как рассказал "Телеграфу" военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский, украинцам не стоит рассчитывать на то, что в кремле откажутся от идеи массовых ракетных ударов.

"Они продолжат методические обстрелы. С целью – пусть не за полгода-год, как надеялись, так за два-три года добиться мира по-своему", — сказал эксперт.

При этом он не исключает, что россияне изменят цели и будут бить не только по энергосистеме, но и по транспортным объектам, например, мостов или железной дороги.

По словам Грабского, единственным способом противостоять этому является усиление противовоздушной обороны за счет самолетов и новых наземных систем вроде Patriot. Он отметил, что Украина уже хорошо умеет бороться дронами и крылатыми ракетами, однако теперь ей нужны средства для перехвата баллистических ракет.

"Война вписывается в такое философское понятия как "вызов и ответ", "угроза и ответ". Вызов, угрозу мы получили – теперь активно готовим ответ", — добавил эксперт.

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Как сообщалось ранее, последняя массовая ракетная атака произошла 9 марта, во время которой россияне использовали новую тактику обстрелов.