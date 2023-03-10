Новая тактика ракетных обстрелов указывает на отчаяние врага: в ВСУ дали объяснение

Теперь массированные атаки включают в себя не только несколько "волн" пуска ракет, но и БПЛА.

Ракетная атака по Украине в ночь на 9 марта стала первым за последние несколько недель массированным обстрелом мирных городов. По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, на этот раз россияне применили новую тактику нападения — более растянутую во времени. Также они не просто несколько раз запускали ракеты, но и перемежали их применение с беспилотниками.

Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона. Гуменюк подчеркивает, что каждая из "волн" обстрела была весьма длинной, также враг проводил дополнительную разведку.

"Тактику мы анализируем, — подчеркнула она. — Можем констатировать, что в этот раз это были более растянутые во времени "волны".

Пресофицер также отметила, что первоначально захватчики запустили по Украине волну беспилотников типа Shahed, по которым уже начался ракетный обстрел. При этом враг применял снаряды одного типа, затем разведал ситуацию с помощью новых БПЛА. Конечным результатом стала еще одна "волна" ракет — уже других видов.

По мнению Натальи Гуменюк, это свидетельствует о том, что российские военные находятся в отчаянии, ища возможности порадовать диктатора путина при отчете о выполнении определенных задач на фронте. Она подчеркнула, что подобные атаки являются результатом отсутствия реальных побед армии рф непосредственно на поле боя.

Напомним, что во время ночных обстрелов пострадали несколько регионов Украины, в том числе и столица. По Киеву враг бил разными видами снарядов, также были применены БПЛА. И дроны, и крылатые ракеты силы ПВО успешно уничтожили, однако помешать баллистике не смогли.

Также россияне атаковали сразу несколько ТЭС, пытаясь добавить проблем с электроснабжением по стране.