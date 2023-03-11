Угроза из Беларуси и ракетно-бомбовые удары россиян: каковы риски для Украины и чем ответить

Новые вызовы для Украины "Телеграф" обсудил с полковником запаса Сергеем Грабским

На этой неделе к жесточайшим боям на Донбассе добавились новые вызовы для Украины. Со стороны самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко, пожалуй, впервые прозвучали открытые оскорбления в адрес украинского руководства. И угрозы в стиле "вызов брошен". Ну, а россияне в ночь на 9 марта совершили первый этой весной массированный ракетный удар по нашей стране. Причем, агрессор применил новую тактику, из-за чего, к сожалению, было немало попаданий. Новые вызовы и способы противодействия им "Телеграф" обсудил с военным экспертом, полковником запаса Сергеем Грабским.

О лукашенковской истерике и вероятности атаки с белорусской территории

– На этой неделе разбушевался лукашенко. Набросился с обвинениями и оскорблениями в адрес украинского руководства за якобы участие того в атаке на аэропорт "Мачулищи", подписал закон о смертной казни для чиновников и военнослужащих за госизмену. С чего вдруг такая истерика?

– На сегодняшний день Беларусь находится под жестким давлением россии. При этом лукашенко понимает, что путинский режим уже не столь мощный и нерушимый, как ранее, чтобы на него полностью полагаться. И в случае дестабилизации, дальнейшего ухудшения ситуации в рф, он останется в одиночестве. Недаром его называли "последний диктатор Европы". Учитывая, что положение лукашенко становится всё более шатким, он и переходит на оскорбительные заявления в адрес украинских властей, которых ранее себе не позволял.

Следует также понимать, что реакция белорусского и российского режимов, их пропагандистов, на взрывы в "Мачулищах" вписывается в матрицу еще советской пропаганды. А именно: замалчивание, отрицание, а потом создание какой-то "легенды". Москва и Минск почти неделю отрицали факт того, что в "Мачулищах" что-то произошло, а потом создали "легенду", что якобы уже "отработали" по виновникам атаки, что уже арестованы подозреваемые.

Но по факту лукашенко увидел, что абсолютно беззащитен против таких ударов. И это его, безусловно, тревожит и злит. Получается, что распиаренная московской пропагандой ПВО, якобы надежно оберегающая и белорусское небо, ничего не может поделать с актами, подобными тому, что случился в "Мачулищах" – в 15-20 км от Минска. Отсюда такая нервная реакция.

– На этом фоне тревожным выглядит предупреждение со стороны Главного управления разведки Минобороны Украины, что в ближайшее время военно-политическое командование рф планирует проведение масштабной провокации на белорусско-российской границе. Возросла ли вероятность вторжения со стороны Беларуси?

– Время от времени пропагандистам нужно людей будоражить, как я говорю – гальванизировать, создавая те или иные кейсы в том или ином месте. К примеру, кейс о "террористах" в Брянской области не сработал. Потому что все увидели неотработанный сценарий, плохую режиссуру и абсолютно неадекватную реализацию всего этого. Сейчас Кремль пытается создать нечто подобное на белорусско-украинской границе, чтобы мобилизовать народ на "борьбу с проклятыми украинскими нацистами". Подобные спектакли могут время от времени происходить. Но реальных последствий они пока иметь не будут, потому что на территории той же Беларуси явно недостаточно войск для вторжения в Украину.

О ракетных ударах и барражирующих бомбах

– В ночь на 9 марта Украина пережила очередной массированный ракетный удар. Какие выводы можно сделать после этой атаки?

– Следует отметить ряд факторов. Первый – накопление средств поражения. В этот раз противник собирал и сосредотачивал ракеты и дроны более длительный период, чем ранее. Второй – выросло количество примененных баллистических ракет. С которыми мы объективно пока не справляемся так эффективно, как хотелось бы. Они представляют для нас очень серьезную угрозу. Соответственно, важно продолжать усовершенствовать систему ПВО, накапливать больше сил и средств, чтобы противостоять таким атакам. Третий момент, который показал этот обстрел, состоит в следующем: нам всем надо понять, что россияне никоим образом не отказались от идеи и дальше уничтожать критическую инфраструктуру Украины.

Не стоит рассчитывать на то, что в Кремле скажут "нууу, всё – украинцы пережили зиму, мы теперь перестанем поливать их ракетами". Такого не будет. Они продолжат методические обстрелы. С целью – пусть не за полгода-год, как надеялись, так за два-три года добиться мира по-своему. Возможно, сменят характер целей. Будут бить не только по энергосистеме, но и по транспортным объектам – мостам, железной дороге и так далее.

– Какой рецепт противодействия?

– Усиливать систему ПВО, в том числе за счет авиации и новых систем типа "Пэтриот". Мы научились достаточно эффективно бороться с дронами, с крылатыми ракетами. Теперь наращивания и усиления требует та часть противовоздушной обороны, которая отвечает за "работу" с баллистическими ракетами. Война вписывается в такое философское понятия как "вызов и ответ", "угроза и ответ". Вызов, угрозу мы получили – теперь активно готовим ответ.

– Недавно россияне начали применять против Украины барражирующие авиабомбы. Крайне опасные, как уверяет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В чем главная угроза этих боеприпасов?

– Как практически вся военная техника, такие авиабомбы создавались во времена СССР. Да, это очень массивная штука. Но с учетом количества войск, сосредоточенных на линии фронта, она не способна привести к каким-то серьезным последствиям, если мы говорим о боевых порядках. Потому что подразделения рассредоточены. Россияне могут уничтожить подобной бомбой отдельный пункт, но не более.

В то же время, такие бомбы чрезвычайно опасны для мирного населения, для городов и сел. Своей разрушительной силой они способны уничтожить большие дома, объекты, в том числе критической инфраструктуры.

– Как бороться с такой угрозой?

– Сбивать эти бомбы фактически невозможно. Но можно уничтожать те летательные аппараты, которые запускают их. И для этого нам необходима авиация. Потому что ПВО, учитывая расстояние, просто не заметит пуск таких боеприпасов. А вот с помощью авиации мы сможем уничтожать самолеты противника, выпускающие такие бомбы, еще до того, как они начнут их применять. Именно поэтому Юрий Игнат в очередной раз подчеркнул важность поставок Украине боевой авиации. В том числе для противостояния тому виду вооружения, который мы сейчас обсуждаем. Это не новые бомбы. Просто рф ранее их не применяла. Сейчас, похоже, из-за нехватки более современных боеприпасов, агрессор пускает в ход всё, что только имеет. И бороться, повторюсь, следует с причиной, а не последствиями – уничтожать летательные аппараты противника.

О боевой авиации для Украины

– Каковы перспективы получения Украиной боевой авиации?

– Я думаю, это уже решенный вопрос. С началом передачи нам наземной бронетехники мы можем говорить, что и вопрос авиации переходит в практическую плоскость. Просто надо понимать, что этот процесс, по словам, к примеру, представителей США, может занять до полутора лет. Ведь мало передать самолеты. Простой пример. У вас, допустим, есть авто "Мерседес". А станция техобслуживания заточена под "Жигули". И чем она поможет, если в "Мерсе" какая-то поломка? Ничем. Так что нужно строить станцию, ориентированную на "Мерседес". Примерно такая же ситуация с передачей нам зарубежных видов военной техники, включая самолеты. Техника стандартов НАТО требует от Украины создания совершенно новой системы техобслуживания, эксплуатации и ремонта данного оборудования. Надо учить людей. Причем не только пилотов. А на один самолет, на один экипаж приходится до 50 человек обслуживающего персонала, если брать всю линию обеспечения. Это и аэродромно-техническое обслуживание, и метеорологическое, и вооружение, и тыл, и так далее…

– То есть, в обозримом будущем самолетами нам не помогут?

– Помогут. Но не F-16 или чем-то подобным, хоть со временем дойдет и до такого вида авиации. В промежуточной фазе рассматривается поставка нам постсоветских образцов самолетов, имеющихся на вооружении стран-членов НАТО.

Это тоже процесс не дней-недель, потому что есть такое понятие как "коллективная ответственность". Если те же МиГ-29 находятся на вооружении какого-то из государств, то они имплементированы в систему коллективной обороны всего блока НАТО. И нельзя их просто вырвать из этой системы, ничем не заменив. Потому отрабатывается цепочка поставок и обеспечения. К примеру, те, кто нам передают МиГ-29, получают МиГ-35. Такова специфика передачи авиатехники. Именно поэтому тут всё не так быстро, как нам бы хотелось. Но процесс уже запущен – и его не остановить.