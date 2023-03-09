Россияне готовят кровавую провокацию на украинско-белорусской границе - в ГУР назвали дату

Провокация может иметь большие масштабы

Россияне планируют осуществить очередную провокацию на украинско-белорусской границе. Вероятно, она предполагает угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам наших разведчиков, провокация на границе с Беларусью запланирована уже на ближайшее время. Она будет иметь большие масштабы, а её освещением будут заняты топ-пропагандисты.

"Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в россии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

"Цель провокации – создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне россии", — считают в ГУР.

В разведке напомнили, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.

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