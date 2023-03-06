Провокация российских спецслужб или нет: что украинцы думают о ЧВК "Редан"

Что украинцы думают о новом молодежном движении

Большинство украинцев убеждены, что шумиха вокруг ЧВК "Редан" является следствием работы российских спецслужб,

Кроме того, как показал опрос компании Active Group, они убеждены, что подростки в последние годы стали более агрессивными.

Так из опроса стало понятно, что подавляющее большинство украинцев, а именно 76,7%, знают о ситуации вокруг этого движения. Еще 9,3% признались, что знакомы с этим поверхностно.

А вот ничего не слышали о ЧВК "Редан" лишь 14% опрошенных.

При этом подавляющее большинство уверены, что за возникновением этого явления полностью или частично стоят российские спецслужбы. Лишь 15% опрошенных уверены, что в этой ситуации россия ни при чем.

Примечательно, что в этом контексте большинство украинцев считает, что в последнее время подростки стали значительно более агрессивными, таковых 37,9%. Еще 22,4% считают, что уровень агрессии возрос ненамного.

Лишь 4,5% опрошенных выразили мнение, что подростки стали немного менее агрессивными, а 3,6% — что значительно менее агрессивными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что такое ЧВК "Редан" и откуда появилось это движение.