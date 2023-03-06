Провокація російських спецслужб чи ні: що українці думають про ПВК "Редан"

Що українці думають про новий молодіжний рух

Більшість українців переконані, що галас навколо ПВК "Редан" є наслідком роботи російських спецслужб,

Крім того, як показало опитування компанії Active Group, вони переконані, що підлітки останніми роками стали більш агресивними.

Так з опитування стало зрозуміло, що переважна більшість українців, а саме 76,7%, знають про ситуацію навколо цього руху. Ще 9,3% зізналися, що знайомі із цим поверхово.

А от нічого не чули про ПВК "Редан" лише 14% опитаних.

При цьому переважна більшість упевнена, що за виникненням цього явища повністю або частково стоять російські спецслужби. Лише 15% опитаних упевнені, що у цій ситуації росія ні до чого.

Примітно, що в цьому контексті більшість українців вважають, що останнім часом підлітки стали значно агресивнішими, таких як 37,9%. Ще 22,4% вважають, що рівень агресії зріс ненабагато.

Лише 4,5% опитаних висловили думку, що підлітки стали трохи менш агресивними, а 3,6% — значно менш агресивними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таке ПВК "Редан" і звідки з’явився цей рух.