Як врятувати підлітків від "ЧВК Редан": психологиня дала кілька важливих порад

Ольга Голубицька пояснила "Телеграфу", чому батькам важливо уникати тиску на дітей

Попри активність підліткового руху "ЧВК Редан", який прийшов до нашої країни з росії, завдяки оперативній реакції правоохоронців та суспільному розголосу Україні вдасться подолати цей новий виклик. Батькам же варто більше часу приділяти спілкуванню зі своїми дітьми та говорити з ними не з позиції сили, а на рівних, уникаючи конфліктів та насильства у сім'ях.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловила психологиня, психотерапевтка, спеціалістка благодійної організації SOS Children's Villages Ольга Голубицька.

"В першу чергу батькам треба розуміти, що цей рух вже розійшовся, і деякі діти у ньому зацікавлені. Тому не варто сподіватися, якщо забрати у дитини телефон чи ще щось, то все вирішиться. Тобто не робити щось примусово, як зараз деякі батьки, дуже так насильницьки, вторгаються в особистий простір підлітків, чим ще більше їх налаштовують проти себе. Забирають у них телефони або обмежують їх у чомусь. Це тільки допоможе наблизитися до таких груп. Тому в першу чергу — це в щирій розмові з підлітками говорити стосовно того, що взагалі відбувається. Можна прямо так чесно в лоб говорити, що слухай, думав, ти вже чув (або чула), що є такі групи, хочу дізнатися, що ти про це думаєш. Іншими словами — навіть розпочинати розмову таким чином, щоб підліток був у активній позиції. Не з переляку по типу, "А ти вже там? А тобі присилали? А що ти оце?!". А з іншої позиції на кшталт: "Я думаю, ти вже в курсі, хочу просто дізнатися, що ти про це думаєш, бо я тривожусь", — каже вона.

Психологиня при цьому радить обрати нейтральний тон розмови, робити нейтральні формулювання таким чином, щоб дитина була тим, хто тобі щось розповідає, а не ти щось насаджуєш їй.

За її словами, мова ж іде про підлітків, і дорослим треба розуміти підлітковий вік. Підлітки не приймають жодного "вторгнення або насильницького навішування згори якоїсь типу авторитетної думки".

Психотерапевтка також додала, що підлітки за своєю складовою взагалі трохи інакше реагують на події і тренди, у них інший стан лімбічної системи — тої частини головного мозку, яка відповідає за емоційну регуляцію.

"Тому вони фізично трохи інакше будуть сприймати різноманітні вкидання та ІПСО росії, їх легше дестабілізувати", — зазначає Ольга Голубицька.

Вона наголосила, що реакція українського суспільства на повідомлення про діяльність "ЧВК Редан" була здоровою та адекватною, що врешті-решт допоможе загалу "переварити" цей "реданівський" кейс, як і попередні небезпечні тренди, що траплялися в країні раніше.

"У нас дуже гарна суспільна реакція. Слава Богу, що росіяни недооцінюють нашу суспільну реакцію, як і до речі багато хто інший. Підлітки з однієї сторони нібито зневажають суспільні норми, їм на все пофіг, і т.д. А з іншої сторони вони неймовірно бояться усіляких таких осудів. Для них соціальна зневага набагато гірше, ніж фізичне покарання. Тому те, що зараз цей резонанс розповсюджується, це добре", — підкреслює психологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що епідемія "ЧВК Редан" поширюється Україною.

Також "Телеграф" повідомляв, звідки саме взявся в Україні цей агресивний рух.