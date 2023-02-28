Поліція затримала адміна телеграм-каналу "ПВК "Редан": подробиці про підлітка з Дніпра (відео)

Підліток у всьому зізнався і попросив українців не допомагати просувати російську субкультуру у маси

Кіберполіція України дізналася, хто був адміністратором Телеграм-каналу нового молодіжного руху "ПВК Редан". Неповнолітній мешканець Дніпра вже дав свідчення правоохоронцям.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України. За словами 16-річного юнака, він мав мету, не пов’язану з масовими заворушеннями.

Підліток із Дніпра розповів, що створив канал, щоб отримувати прибуток від реклами. А щоб розкрутити його та в короткі терміни набрати велику кількість підписників, використав назву нового молодіжного руху. Бронь реклами в його каналі коштувала лише 10 доларів.

За словами підлітка, йдеться про рух "ПВК Редан", що нещодавно з’явився в росії, представники якого влаштовують бійки і масові заворушення. Правоохоронці у великих містах України вже затримали кількох представників цієї субкультури.

Кіберполіція заблокувала підозрілий Telegram-канал, а з хлопцем та його батьками провела необхідну бесіду. Також у поліції повідомили, що вже заблоковано 18 телеграм-каналів та груп, створених для проведення російської ІПСО, дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні та залучення неповнолітніх до протиправної діяльності.

"В Україні немає поняття "Редана", це прийшло до нас із росії з метою дестабілізації ситуації. Прошу перестати створювати заходи та зустрічі, шукати "реданівців", яких у нас немає. Займіться краще іншою справою. Я видаляю свою групу і прошу інших не створювати подібні", — сказав юнак на відео.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у метро Києва затримали небезпечного пасажира. Поліцейські виявили у його кишені вибухонебезпечний предмет.