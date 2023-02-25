У київському метро гуляв чоловік із гранатою — його вчасно затримали (фото)

Чоловіку загрожує до 7 років за ґратами за зберігання небезпечного боєприпасу

У Київському метро поліцейські затримали підозрілого чоловіка. Як з’ясувалося, він розгулював у підземці з гранатою в кишені.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Києва. За зберігання боєприпасу чоловікові загрожує до 7 років ув’язнення.

Інцидент стався на станції метро "Мінська". Поліцейські помітили чоловіка, який підозріло поводився і постійно оглядався. Його зупинили для перевірки документів, а під час поверхового обшуку виявили в кишені гранату "Ф-1" із запалом.

На місце події одразу ж викликали слідчо-оперативну групу та вилучили небезпечну знахідку. 29-річного уродженця Одеської області було затримано за ст. 208 КПК, а пізніше він отримав підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Згідно з ухвалою суду, одесит відправлено під нічний домашній арешт. За зберігання боєприпасу йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі чоловік із грантами та автоматом влаштував стрілянину. Буйним зловмисником виявився військовий-утікач, який вкрав зброю з частини.