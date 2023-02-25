В киевском метро гулял мужчина с гранатой - его вовремя задержали (фото)

Мужчине грозит до 7 лет за решеткой за хранение опасного боеприпаса

В Киевском метро полицейские задержали подозрительного мужчину. Как выяснились, он разгуливал в подземке с гранатой в кармане.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева. За хранение боеприпаса мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Инцидент произошел на станции метро "Минская". Полицейские заметили мужчину, который подозрительно себя вел и постоянно оглядывался. Его остановили для проверки документов, а при поверхностном обыске обнаружили в кармане гранату "Ф-1" с запалом.

На место происшествия сразу же вызвали следственно-оперативную группу и изъяли опасную находку. 29-летний уроженец Одесской области был задержан по ст. 208 УПК, а позже получил подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Согласно постановлению суда, одессит отправлен под ночной домашний арест. За хранение боеприпаса ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

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