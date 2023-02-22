Засунула у пралку і ввімкнула: в Івано-Франківську студентка жорстоко знущалася над єнотом (відео)

Дівчиною вже зацікавилася поліція

В Україні стався черговий кричущий випадок жорстокого поводження з тваринами. Мешканка Івано-Франківська опублікувала на своїх сторінках у соцмережах, як вона закрила єнота у пральній машині, а потім увімкнула її. Тварина опинилась у працюючій центрифузі, з якої їй було не вибратися.

На це відео звернула увагу маса обурених користувачів і зоозахисні організації. Як з’ясувалося, відео належить 22-річній студентці НУ "Одеська юридична академія" на ім’я Кароліна.

Якими мотивами керувалася живодерка зараз невідомо, проте після шквалу критики з боку користувачів соцмереж своїх сторінки в Facebook і Instagram вона закрила. Там же до того, як відео розлетілися інтернетом і були вперше опубліковані ці кадри.

"Прославилася" дівчина і у місцевих пабликах.

"Таке може робити людина, яка навчалася в Івано-Франківському юридичному інституті НУ? Як адекватна людина може таке зробити?", — коментує ситуацію один із Telegram-каналів.

Зоозахисні зажадали від поліції вжити заходів.

"От що народжує безкарність. Поліція Івано-Франківської області вимагаємо якнайшвидше вилучити тварину та притягнути винного до відповідальності як за жорстоке поводження, так і за виготовлення та розповсюдження твору, який пропагує культ насильства", — йдеться у пості організації "Зелена сила".

Там зазначили, що відповідна заява вже була подана до правоохоронних органів.

Втім, за даними видання Versii, поліція вже розпочала перевірку за цим фактом. Внесено відомості до єдиного обліку реєстрації звернень громадян.

Мабуть злякавшись реакції громадськості та відповідальності за своє правопорушення, незабаром дівчина поспішила повідомити, що з твариною все гаразд. В одному з пабліків говориться, що власниця відео вийшла на зв’язок і надіслала відео, в якому показує, що тварина почувається добре.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жорстоке вбивство собаки 6-річною дитиною потрапило на відео.

Також ми повідомляли про те, що у Дніпрі неадекват у камуфляжі посеред дня застрелив собаку на АЗС.