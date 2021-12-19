Напоїла кота пивом на 4000 гривень: мешканку Кривого Рогу покарали за знущання над твариною

Спочатку дівчина обурювалася підвищеною увагою зоозахисників до себе

Наприкінці жовтня увагу громадськості привернула історія знущання з домашньої кішки у Кривому Розі. 18-річна дівчина нібито з дозволу господарки тварини намагалася насильно напоїти її пивом. Правоохоронна система не залишилася осторонь, і вже у грудні стало відомо про вирок для мучительки.

Подробиці повідомляє ресурс "Первый городской".

Зазначимо, що інцидент стався 30 жовтня. Тоді дівчина, гостюючи у знайомої, вирішила, що домашній кішці час познайомитися зі смаком алкогольних напоїв. Обзиваючи тварину і силоміць розкриваючи її пащу, вона вливала туди пиво. Подруга ж знімала процес на відео, яке потім виклали у Instagram.

Славу такі дії принесли дуже сумнівну. Спочатку дівчину захейтили у соцмережі, на що вона відреагувала сторіз із величезною кількістю нецензурних коментарів.

За допомогою відео мучителька кішки намагалася виправдатися, що, по-перше, на своїй сторінці вона може викладати будь-що, по-друге — господиня вихованця нібито дозволила їй це зробити.

Попереджаємо: відео строго 18+, багато нецензурщини!

Пізніше з "героїнею" поспілкувалися представники "Альянсу захисників тварин", які подали заяву в поліцію. Не зважаючи на вибачення дівчини, яке з’явилося пізніше, суд визнав її винною. Наразі вона зобов’язана заплатити штраф у розмірі 3400 гривень за жорстоке поводження з твариною. Крім цього, з неї додатково стягнуть ще 450 гривень — як судовий збір.

На жаль, кішка Моня так і залишилася жити у подруги мучительки, бо активістам не вдалося її забрати. Залишається лише сподіватися, що з нею все буде добре, щоб уникнути повторної історії з оплатою штрафу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що мешканцю Маріуполя може загрожувати до трьох років в’язниці за вбивство собаки. Чоловік під алкоголем зарізав тварину через те, що вона дозволила собі обнюхати його пакет.