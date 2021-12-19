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Напоила кота пивом на 4000 гривен: жительницу Кривого Рога наказали за издевательство над животным

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Мучительнице кошки только исполнилось 18 лет Новость обновлена 19 декабря 2021, 13:28
Мучительнице кошки только исполнилось 18 лет

Изначально девушка возмущалась повышенным вниманием зоозащитников к себе

В конце октября внимание общественности привлекла история издевательства над домашней кошкой в Кривом Роге. 18-летняя девушка якобы с разрешения хозяйки животного пыталась насильно напоить его пивом. Правоохранительная система не осталась в стороне, и уже в декабре стало известно о приговоре для мучительницы.

Подробности сообщает ресурс "Первый городской".

Отметим, что сам инцидент произошел 30 октября. Тогда девушка, гостившая у знакомой, решила, что домашней кошке пора познакомиться со вкусом алкогольных напитков. Обзывая животное и силой раскрывая его пасть, она вливала туда пиво. Подруга же снимала процесс на видео, которое после выложили в Instagram.

Славу такие действия принесли весьма сомнительную. Изначально девушку захейтили в соцсети, на что она отреагировала сториз с огромным количеством нецензурных комментариев.

С помощью видео мучительница кошки пыталась оправдаться, что, во-первых, на своей страничке она может выкладывать что угодно, во-вторых — хозяйка питомца якобы разрешила ей это сделать.

Предупреждаем: видео строго 18+, много нецензурщины!

Позже с "героиней" пообщались представители "Альянса защитников животных", которые и подали заявление в полицию. Не смотря на появившееся позже извинение девушки, суд признал её виновной. Теперь она обязана заплатить штраф в размере 3400 гривен за жестокое обращение с животным. Кроме этого с нее дополнительно взыщут еще 450 гривен — как судебный сбор.

К сожалению, кошка Моня так и осталась жить у подруги мучительницы, потому что активистам не удалось её забрать. Остается лишь надеяться, что с ней все будет хорошо — во избежание истории с оплатой штрафа.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что жителю Мариуполя может грозить до трех лет тюрьмы за убийство собаки. Мужчина под алкоголем зарезал животное из-за того, что оно позволило себе обнюхать его пакет.

Теги:
#Суд #Кривой Рог #Кошка #Жестокое обращение с животными #Зоозащитники
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