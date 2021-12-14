Укр

В Мариуполе неадекват посреди улицы зарезал собаку (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
Задержанный пребывал в состоянии алкогольного опьянения Новость обновлена 14 декабря 2021, 15:33
Задержанный пребывал в состоянии алкогольного опьянения

От полученных ножевых травм животное погибло на месте

Поздним вечером понедельника, 13 декабря, в Мариуполе произошло жестокое убийство бродячей собаки. Одному из местных жителей не понравилось, что животное попыталось обнюхать его пакет с продуктами.

Подробности сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

Как удалось выяснить правоохранителями, инцидент произошел около 22:30 на улице Олимпийской. 40-летний местный житель пошел за покупками в круглосуточный магазин, а затем напал с ножом на собаку.

Когда ему попытались сделать замечание, он начал угрожать расправой и людям. Одна из женщин тут же обратилась в полицию.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали нарушителя, изъяли у него оружие (кухонный нож) и установили, что мужчина пребывал под действием алкоголя.

Орудие убийство пса
Орудие убийство пса

Животное, к сожалению, спасти не удалось. От полученных ножевых ранений собака скончалась на месте.

Пес погиб после нескольких ударов ножом
Пес погиб после нескольких ударов ножом

В полиции уже начали расследование согласно ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Максимальный срок, который грозит убийце собаки, достигает трех лет.

Местные жители пребывают в ярости от такого поступка и называют мужчину неадекватным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на Ровненщине неизвестный напал на хозяйство в одном из сел и убил хозяина вместе с его псом. Оба тела нашли рядом во дворе.

Теги:
#Донецкая область #Убийство #Собака #Мариуполь
Покойный получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью
Днепр
Под Днепром нашли мертвого военного — его бросили в линолеуме у трасы (карта)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Покойный получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью
Под Днепром нашли мертвого военного — его бросили в линолеуме у трасы (карта)
Дата публикации
Категория
Президент замминистра Гогилашвили, и его женой своей помощницей Марией Левченко
Илья Кива: Будучи личной креатурой Зеленского в МВД, Гогилашвили уничтожил всю оперативную работу по наркопреступности
Дата публикации
Категория
Пенсионные выплаты в Украине
"Впервые с 2014 года": в Минсоцполитики похвастались размером украинских пенсий
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский считает "СП-2" риском для безопасности
Зачем Россия стягивает войска к Украине и чем надавить на Путина: Зеленский расставил все точки над "і"
Дата публикации
Категория
Украинские артисты. Коллаж "Телеграфа"
Самые дорогие – Монатик и Полякова: во сколько обойдутся украинские звезды на новогоднем корпоративе (инфографика)