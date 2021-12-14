У Маріуполі неадекват посеред вулиці зарізав собаку (фото)

Від отриманих ножових травм тварина загинула на місці

Пізно ввечері понеділка, 13 грудня, у Маріуполі сталося жорстоке вбивство бродячого собаки. Одному з місцевих жителів не сподобалося, що тварина спробувала обнюхати його пакет із продуктами.

Подробиці повідомили у прес-службі ГУНП у Донецькій області.

Як вдалося з’ясувати правоохоронцями, інцидент стався близько 22.30 на вулиці Олімпійській. 40-річний місцевий житель пішов за покупками до цілодобового магазину, а потім напав із ножем на собаку.

Коли йому спробували зауважити, він почав загрожувати розправою і людям. Одна з жінок відразу звернулася на лінію "102".

Поліцейські, які прибули на місце події, затримали порушника, вилучили зброю (кухонний ніж) і встановили, що чоловік перебував під дією алкоголю.

Зброя вбивство пса

Тварину, на жаль, не вдалося врятувати. Від отриманих ножових поранень собака померла на місці.

Пес загинув після кількох ударів ножем

У поліції вже розпочали розслідування згідно з ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Максимальний термін, який загрожує вбивці собаки, сягає трьох років.

Місцеві жителі дуже розізлені такими діями чоловіка та називають його абсолютно неадекватним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на Рівненщині невідомий напав на господарство в одному із сіл та вбив господаря разом із його псом. Обидва тіла знайшли поряд у дворі.