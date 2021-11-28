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Не пошкодували навіть собаку: невідомі вбили чоловіка на Рівненщині

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Поряд із тілом убитого лежав труп пса Новина оновлена 28 листопада 2021, 14:55
Поряд із тілом убитого лежав труп пса

Підозрюваних у поліції поки немає

На Сарненському районі Рівненської області сталося вбивство 56-річного місцевого жителя. Чоловіка, швидше за все, намагався захистити його пес, який також поплатився життям.

Подробиці повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Про інцидент, який трапився в селищі Рокитне, правоохоронцям стало відомо 28 листопада. Судячи з усього, вбивця розправився з жертвами або вночі, або рано вранці. Знайшов труп батька 29-річного сина вбитого.

Рокитне на мапі
Рокитне на мапі

На знімку видно, що тіло чоловіка знаходилося у дворі домогосподарства біля якоїсь із прибудов. Поруч із господарем поклали й убитого собаку.

Згідно з попередньою інформацією, причиною смерті чоловіка могла стати тяжка черепно-мозкова травма. Також у нього були й інші сліди застосування фізичної сили. Проте конкретні відповіді поліцейські зможуть надати лише після експертизи.

Наразі встановлюються можливі свідки та інші деталі трагедії. У поліції справу кваліфікували як "навмисне вбивство".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на Миколаївщині під час бійки батько завдав 27-річному сину смертельного поранення. Подробиці дітовбивства читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#Рівне #Вбивство #Собака #Рівненська область #Рокитне
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