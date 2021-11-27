Вдарив каменем по голові і намагався спалити тіло: на Миколаївщині чоловік убив сина

Дільничний виявив зловмисника біля попелища.

Правоохоронці Миколаївської області затримали чоловіка, який убив свого сина та спалив його тіло.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Зазначається, що подія сталася увечері 26 листопада у селі Мигія. Дільничний отримав відповідну інформацію близько 17:40 та трохи пізніше виявив зловмисника на місці злочину.

За попередніми даними, побутова сварка між 53-річним та 27-річним чоловіками переросла у бійку, під час якої батько взяв у руки камінь і вдарив ним по голові свого сина.

Отримана травма виявилася смертельною.

Зловмисник спробував приховати сліди злочину, а тому занурив тіло вбитого в автомобіль та вивіз у лісосмугу за кілька кілометрів від будинку. Там він спробував спалити труп, проте біля вогнища його знайшов дільничний.

До місця тут же були викликані слідчі та криміналісти.

Зловмисник зізнався у скоєному та був затриманий. Зараз вирішується питання про вручення йому підозри за статтею про навмисне вбивство (ч.1 ст.115). Наразі йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вбивство у Миколаївській області

Зброя злочину

Мигія на карті

Як повідомлялося раніше, на Тернопільщині двоє молодих людей під час пиятики посварилися з 41-річним чоловіком, після чого один із них завдав жертві близько десятка ножових поранень. Тіло загиблого вони вивезли в сусідню Рівненську область і сховали у цистерні, що вкопана в землю.

"Телеграфу" вдалося з’ясувати, що причиною конфлікту виявилося те, що старший чоловік "сильно насмітив" у будинку одного зі зловмисників.