Ударил камнем по голове и пытался сжечь тело: в Николаевской области мужчина убил сына

Участковый обнаружил мужчину у пепелища.

Правоохранители Николаевской области задержали мужчину, который убил своего сына и сжег его тело.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что происшествие произошло вечером 26 ноября в селе Мигия. Участковый получил соответствующую информацию около 17:40 и чуть позже обнаружил злоумышленника на месте преступления.

Согласно предварительным данным, бытовая ссора между 53-летним и 27-летним мужчинами переросла в драку, в ходе которой отец взял в руки камень и ударил ним по голове своего сына.

Полученная травма оказалась смертельной.

Злоумышленник попытался скрыть следы преступления, а потому погрузил тело убитого в автомобиль и вывез в лесополосу за несколько километров от дома. Там он попытался сжечь труп, однако возле костра его и нашел участковый.

К месту тут же были вызваны следователи и криминалисты.

Злоумышленник сознался в совершенном и был задержан. В настоящее время решается вопрос о вручении ему подозрения по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115). Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Убийство в Николаевской области

Орудие преступления

Мигия на карте

Как сообщалось ранее, в Тернопольской области двое молодых людей во время пьянки повздорили с 41-летним мужчиной, после чего один из них нанес жертве около десятка ножевых ранений. Тело погибшего они вывезли в соседнюю Ровенскую область и спрятали во вкопанной в землю цистерне.

"Телеграфу" удалось выяснить, что причиной конфликта оказалось то, что старший мужчина "сильно намусорил" в доме одного из злоумышленников.