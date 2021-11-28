Укр

Не пожалели даже собаку: неизвестные убили мужчину на Ровенщине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Рядом с телом убитого лежал труп пса Новость обновлена 28 ноября 2021, 14:55
Рядом с телом убитого лежал труп пса

Подозреваемых у полиции пока нет

В Сарненском районе Ровненской области произошло убийство 56-летнего местного жителя. Мужчину, судя по всему, пытался защитить его пес, который также поплатился жизнью.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Ровненской области.

Об инциденте, произошедшем в поселке Рокитное, правоохранителям сообщили 28 ноября. Судя по всему, убийца расправился с жертвами либо ночью, либо ранним утром. Нашел труп отца 29-летний сын убитого.

Рокитное на карте
Рокитное на карте

Судя по снимку, тело находилось во дворе жилого хозяйства возле какой из пристроек. Рядом с хозяином расположили и убитую собаку.

Согласно предварительной информации, причиной смерти мужчины могла стать тяжелая черепно-мозговая травма. Также у него были и другие следы применения физической силы. Однако конкретные ответы полицейские смогут дать только после экспертизы.

На данный момент устанавливаются возможные свидетели и другие детали трагедии. В полиции дело квалифицировали как "умышленное убийство".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на Николаевщине во время драки отец нанес 27-летнему сыну смертельное ранение. Подробности детоубийства читайте в нашем материале.

Теги:
#Ровно #Убийство #Собака #Ровненская область #Рокитное
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