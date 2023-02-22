Засунула в стиралку и включила: в Ивано-Франковске студентка жестоко поиздевалась над енотом (видео)

Девушкой уже заинтересовалась полиция

В Украине произошел очередной вопиющий случай жестокого обращения с животными. Жительница Ивано-Франковска опубликовала на своих страницах в соцсетях, как она закрыла енота в стиральной машине, а затем включила её. Животное оказалось в работающей центрифуге, из которой ему было не выбраться.

На данное видео обратило внимание масса возмущенных пользователей а также зоозащитные организации. Как выяснилось, видео принадлежит 22-летней студентке НУ "Одесская юридическая академия" по имени Каролина.

Какими мотивами руководствовалась живодерка сейчас неизвестно, однако после шквала критики со стороны пользователей соцсетей свои страницы в Facebook и Instagram она закрыла. Там же до того, как видео разлетелись по интернету и были впервые опубликованы эти кадры.

"Прославилась" девушка и в местных пабликах.

"Такое может делать человек, который учился в Ивано-Франковском юридическом институте НУ? Как адекватный человек может такое сделать?", — комментирует ситуацию один из Telegram-каналов.

Зоозащитные потребовали от полиции принять меры.

"Вот что рождает безнаказанность. Полиция Ивано-Франковской области требуем как можно быстрее изъять животное и привлечь виновного к ответственности как за жестокое обращение, так и за изготовление и распространение произведения, пропагандирующего культ насилия", — говорится в посте организации "Зеленая сила".

Там отметили, что соответствующее заявление уже было подано в правоохранительные органы.

Впрочем, по данным издания Versii, полиция уже приступила к проверке по данному факту. Внесены сведения в единый учет регистрации обращений граждан.

Видимо испугавшись реакции общественности и ответственности за свое правонарушение вскоре девушка поспешила сообщить, что с животным все в порядке. В одном из пабликов говорится, что владелица видео вышла на связь и прислала видео, в котором показывает, что животное чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее мы писали о том, что жестокое убийство собаки 6-летним ребенком попало на видео.

Также мы сообщали о том, что в Днепре неадекват в камуфляже посреди дня застрелил собаку на АЗС.