Усе через корову: чоловік напав з сокирою на сусідку та стріляв у поліцейських

Чоловік сів на 11 років у в'язницю через бурхливу реакцію на корову

На Одещині, де раніше дебошир випустив салюти в дітей, знову стався небезпечний для життя інцидент. Чоловік влаштував перестрілку з патрульними.

Як повідомляє "УСІ UA" з посиланням на вирок Біляївського райсуду, до поліції надійшло повідомлення, що за сусідкою бігає нетверезий місцевий мешканець з сокирою у руках і наче навіть її поранив.

Як він потім пояснив, чоловіка обурило те, що корови сусідки зайшли на його ділянку. Коли на місце події прибули поліцейські, чоловік не захотів спілкуватися, а забіг до хати та вистрілив із вхідних дверей. Правоохоронці сховалися за машиною, а стрілок влучив якраз в автомобіль. Після цього він перемістився з дверей і ще кілька разів влучно вистрілив по машині.

Правоохоронці через гучномовець просили стрілка зупинитися. А також викликали підкріплення. Один із поліцейських кілька разів вистрелив у відповідь. Інцидент трапився ще у травні 2019 року у селі Гіржове. На щастя, ніхто не постраждав.

У суді чоловік своєї вини не визнав. Він переконував, що поліцейські не представилися, тож він прийняв їх за колекторів, які начебто прийшли "витрушувати" борги. Він переконував, що поліцейські першими відкрили вогонь, однак суду цього виявилося недостатньо. Тож чоловік проведе за ґратами 11 років.

Нагадаємо, що в Одесі двоє чоловіків зґвалтували неповнолітню, їх спіймали і побили. А нещодавно у цьому місті стався гучний мовний скандал, який завершився штрафом.