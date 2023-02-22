Все из-за коровы: мужчина напал с топором на соседку и стрелял в полицейских

Мужчина сел на 11 лет в тюрьму из-за бурной реакции на корову

В Одесской области, где ранее дебошир выпустил салюты у детей, снова произошел опасный для жизни инцидент. Мужчина устроил перестрелку с патрульными.

Как сообщает "УСІ UA" со ссылкой на приговор Беляевского райсуда, в полицию поступило сообщение, что за соседкой бегает нетрезвый местный житель с топором в руках и даже ее ранил.

Как он потом объяснил, мужчину возмутило, что коровы соседки зашли на его участок. Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина не захотел общаться, а забежал в дом и выстрелил из входной двери. Правоохранители скрылись за машиной, а стрелок попал как раз в автомобиль. После этого он переместился из двери и еще несколько раз точно выстрелил по машине.

Правоохранители из-за громкоговорителя просили стрелка остановиться. А также вызвали подкрепление. Один из полицейских несколько раз выстрелил в ответ. Инцидент произошел еще в мае 2019 года в селе Гиржево. К счастью, никто не пострадал.

В суде мужчина своей вины не признал. Он убеждал, что полицейские не представились, поэтому он принял их за коллекторов, которые якобы пришли "вытряхивать" долги. Он убеждал, что полицейские первыми открыли огонь, однако этого для суда оказалось недостаточно. Поэтому мужчина проведет за решеткой 11 лет.

Напомним, что в Одессе двое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю, их поймали и избили. А недавно в этом городе произошел громкий языковой скандал, завершившийся штрафом.