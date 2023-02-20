В Одессе пьяный мужчина из окна запускал салют по детям

Пьяный мужчина хотел утихомирить детей салютами

В Одессе мужчина запускал фейерверки в детей. Он из окна своего дома стрелял салютами по малышам, игравшим во дворе. Кстати, подобный скандал произошел на днях в Харькове, где романтик хотел поразить свою девушку салютом.

Об одесском дебошире сообщает патрульная полиция в своем Telegram-канале. Так, вчера на линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что во дворе какой-то хулиган, несмотря на запрет, запускал фейерверки. Очевидцы объяснили, что нарушитель из окна квартиры направляет петарды и салюты прямо на детскую площадку, где играют дети.

Инспекторы полиции установили квартиру, из которой гражданин запускал пиротехнику. У мужчины обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Он признался, что ему мешали дети, которые громко играли на площадке и таким образом решил их разогнать. Обследуя квартиру гражданина, патрульные также обнаружили использованную пиротехническую установку.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Напомним, что в новогоднюю ночь в Киеве задержали мужчину, испугавшего горожан салютом. Петарды и фейерверки, несмотря на запрет, гремели тогда в ряде городов.