В Одесі п'яний чоловік з вікна запускав в дітей салют

П'яний чоловік хотів втихомирити дітей салютами

В Одесі чоловік запускав феєрверки у дітей. Він стріляв салютами по дітях з вікна свого будинку по малечі, яка гралася у дворі. Подібний скандал стався днями у Харкові, де романтик хотів вразити свою дівчину салютом.

Про це повідомляє патрульна поліція у своєму телеграм-каналі. Так, напередодні до патрульних подзвонив чоловік, який повідомив про хулігана, що попри заборону, запускав феєрверки. Очевидці пояснили, що порушник з вікна квартири направляє петарди та салюти просто на дитячий майданчик, де граються діти.

Інспектори поліції встановили квартиру з якої, громадянин запускав піротехніку. У чоловіка виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він зізнався, що йому заважали діти, які голосно гралися на майданчику та в такий спосіб він вирішив їх розігнати. Обстежуючи квартиру громадянина, патрульні також виявили використану установку піротехніки.

Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу. Нагадаємо, що у Новорічну ніч у Києві затримали чоловіка, який налякав містян салютом. Петарди та феєрверки, не зважаючи на заборону, гриміли тоді у низці міст.