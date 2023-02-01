Заробляли на "мертвих душах": у поліції розкрили зухвалу схему наживи медиків

Розпорядник бюджетних коштів оплачував неіснуючий прийом за встановленою тарифною сіткою

Протягом 2022 року українські медики через програму медгарантій Міністерства охорони здоров'я привласнили 74 млн грн, надаючи фіктивні послуги неіснуючим пацієнтам. На одній лише Буковині головний лікар і працівники приватного медичного центру змогли поцупити 8 млн бюджетних гривень.

Їм оголошено про підозру. Про це керівник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель пише на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, це — 450 середніх зарплат медичного працівника або три-чотири нові автомобілі швидкої допомоги. Проте державні кошти були витрачені на "повітря". Схема вражала зухвалістю

"Схема наживи проста: лікар вносить дані будь-якого громадянина або навіть неіснуючої особи до електронної системи охорони здоровʼя, автоматично формується візит, після чого розпорядник бюджетних коштів оплачує цей неіснуючий прийом за встановленою тарифною сіткою. Або інший варіант наживи — благодійні внески так званого обовʼязкового платежу або оплати громадянами медичних послуг, які проплачені державою в рамках програми медичних гарантій", — пояснює Андрій Рубель.

Він також розповів про інший випадок — на Дніпропетровщині викрили службових осіб протитуберкульозного диспансеру, які щомісяця готували звіт до НСЗУ з кількістю "наданих" послуг. Шляхом унесення вигаданих пацієнтів до електронних систем правопорушники привласнили 66,8 млн грн бюджетних коштів. Майже стільки ж уряд кілька місяців тому виділив із резервного фонду держбюджету на відбудову однієї з ТЕЦ, що постраждала внаслідок ракетних ударів.

Керівник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції додав, що лише торік за матеріалами ДСР повідомили про підозру 60 медпрацівникам, до суду направлено 53 кримінальних провадження. За фактами оформлення вдаваних послуг та звітів до Національної служби здоровʼя України державі завдано збитків на 74,8 млн грн.

Нагадаємо, що в Україні розгорівся скандал навколо закупок продуктів Міноборони: громадськість обурило, що військове відомство готове було платити за їжу утридорога: яйце — по 17 грн за штуку, картопля — 22 грн/кг, курячі стегна — 120 грн/кг.

Після резонансу одразу у декількох топ-чиновників виникли проблеми, їм оголошено підозру за фактом розтрати держкоштів.