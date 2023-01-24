Справа спійманого на хабарі заступника міністра: під варту взято ще одного фігуранта

Романа Кітнера узяли під варту з можливістю вийти під заставу

Сьогодні, 24 січня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту ймовірного помічника у справі щодо надання неправомірної вигоди екс-заступнику Міністра розвитку громад Романа Кітнера. Йому призначили заставу у розмірі 805 200 гривень.

Про це повідомили у прес-службі ВАКС. Суддя цим рішенням частково задовольнив клопотання детективу НАБУ.

Імені затриманного ВАКС не називає, але посилається на справу №991/509/23. За даними "УП", йдеться про Романа Кітнера.

Нагадаємо що 21 січня цього року Національне антикорупційне бюро затримало після обшуків заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Його запідозрили в отриманні 400 тисяч доларів хабаря під час закупівлі генераторів. Після цього Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури заявило, що неодмінно звільнить с посади затриманого Василя Лозинського, який був назначений на початку листопада 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Міноборони хотіло купити їжу для тилових частин за завищеними цінами. Навколо цього спалахнув неабиякий скандал.