Дело пойманного на взятке замминистра: под стражу взят еще один фигурант

Роман Китнер был взят под стражу с возможностью выйти под залог

Сегодня, 24 января, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу вероятного пособника по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю Министра развития общин Романа Китнера. Ему назначили залог в размере 805 200 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС. Судья этим решением частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.

Имя задержанного ВАКС не называет, но ссылается на дело №991/509/23. По данным "УП", речь идет о Романе Китнере.

Напомним, что 21 января этого года Национальное антикоррупционное бюро задержало после обысков заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Его заподозрили в получении 400 тысяч долларов взятки при закупке генераторов. После этого Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры заявило, что непременно уволит с должности задержанного Василия Лозинского, назначенного в начале ноября 2022 года.

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