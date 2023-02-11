Ходив з мішком гранат та автоматами, і напав на продавчиню — НП вразила навіть поліцію

У поліції вчинок чоловіка охарактеризували як "зухвалість і цинізм"

На Київщині зловмисник погрожував продавчині магазину гранатою, потім ударив її та втік з місця події.

Як повідомив у своєму telegram-каналі начальник поліції Київської області Андрій Небитов, подія сталася у Броварах. Оскільки інцидент потрапив на камери, встановити особистість злочинця не склало труднощів і незабаром його затримали з цілим рюкзаком "сюрпризів".

Під час обшуку 46-річного чоловіка правоохоронці знайшли у його рюкзаку дев’ять гранат, пістолет та два автомати, з якими той розгулював вулицями міста.

Наразі зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до 7 років ув’язнення.

"На жаль, поряд не виявилось нікого, хто б міг заступитись за панянку. Добре, що хоч вчасно подзвонили в поліцію", — додав Небытов, зазначивши, що така поведінка є "дикою зухвалістю та цинізмом".

Як повідомлялося раніше, в Обухові відчайдушна продавчиня магазину голими руками зупинила хулігана, який раптово напав на неї. Чоловік кинувся на героїню з ціпком, але та не розгубилася і дала зловмиснику гідну відсіч.