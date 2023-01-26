Небезпечний масаж: у Чернігові жінку засудили за вбивство клієнтки

На момент смерті клієнтці було 58 років

Скандальні історії з українськими масажистами продовжуються. Після голосного інциденту на Івано-Франківщині, де спеціаліст займався сексом зі своїми клієнтками, увагу суспільства привернула Чернігівська область. Саме в Чернігові місцеву масажистку визнали винною у вбивстві жінки, яка скористалася її послугами. Інцидент трапився ще навесні 2018-го, розслідування тривало кілька років.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на речницю Чернігівської окружної прокуратури Ірину Абдужабарову. Зазначається, що судово-медична експертиза, яка проводилася спеціальною комісією, довела причинно-наслідковий зв'язок між отриманими клієнткою травмами під час масажу і її смертю.

На роковий для себе сеанс 58-річна Тетяна Бенько, котра працювала на митниці, прийшла у квітні 2018 року. Під час масажу спеціалістка занадто різко повернула їй шию, чим спричинила закриту травму хребта із подальшим ушкодженням спинного мозку. Жінку було госпіталізовано до лікарні 19 квітня, а вже за чотири дні, 23 числа, вона померла. На погане самопочуття потерпіла жалілася одразу після масажу.

Слідство тривало три роки, і лише влітку 2021-го масажистці було повідомлено про підозру. Наразі ж суд визнав її винною у ненавмисному вбивстві, на неї чекає два роки позбавлення волі.

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