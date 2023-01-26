Опасный массаж: в Чернигове женщину осудили за убийство клиентки

К моменту смерти клиентке было 58 лет

Скандальные истории с украинскими массажистами продолжаются. После громкого инцидента в Ивано-Франковской области, где специалист занимался сексом со своими клиентками, внимание общества привлекла Черниговская область. Именно в Чернигове местную массажистку признали виновной в убийстве женщины, воспользовавшейся ее услугами. Инцидент произошел еще весной 2018 года, расследование длилось несколько лет.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Черниговской окружной прокуратуры Ирину Абдужабарову. Отмечается, что проводимая специальной комиссией судебно-медицинская экспертиза доказала причинно-следственную связь между полученными клиенткой травмами во время массажа и ее смертью.

На роковой для себя сеанс 58-летняя Татьяна Бенько, работавшая на таможне, пришла в апреле 2018 года. Во время массажа специалист слишком резко повернула ей шею, чем повлекла закрытую травму позвоночника с последующим повреждением спинного мозга. Женщина была госпитализирована в больницу 19 апреля, а уже через четыре дня, 23 числа, она скончалась. На плохое самочувствие потерпевшая жаловалась сразу после массажа.

Следствие длилось три года, и только летом 2021 массажистке было сообщено о подозрении. Суд же признал ее виновной в непреднамеренном убийстве, ее ждет два года лишения свободы.

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