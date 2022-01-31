Укр

Занимался сексом с клиентками и снимал все на видео: во Франковске задержали горе-массажиста (фото и видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сексом с клиентками массажист занимался с их согласия Новость обновлена 31 января 2022, 10:08
Сексом с клиентками массажист занимался с их согласия

Женщины соглашались на интим и съемку, но не знали о распространении видео в сети.

В Ивано-Франковске 27-летний мужчина оказывал услуги массажа, во время которого занимался сексом с клиентками и снимал процесс на видео. Кадры массажист публиковал на порнографическом сайте и получал с этого прибыль, однако его "подруги" о последнем проинформированы не были.

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области в Facebook, прикарпатец был задержан 26 января в его собственной квартире. Правоохранители провели розыск и изъяли вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность.

Указывается, что массажист арендовал квартиры, где женщинам делал массаж. Лицам, с которыми у него были близкие отношения, он предлагал интим и снимал все на видео. К слову, женщины были проинформированы о съемках и сами соглашались на это, однако не знали, что эти видео будут распространяться в сети — 27-летний франковец публиковал их на платном порнографическом сайте.

Полиция обнаружила злоумышленника во время мониторинга сети
Полиция обнаружила злоумышленника во время мониторинга сети
При обыске у него изъяли вещественные доказательства
При обыске у него изъяли вещественные доказательства
Мужчина свои действия объяснил материальными затруднениями
Мужчина свои действия объяснил материальными затруднениями

Свои действия мужчина объяснил тем, что имел финансовые проблемы и выкладывал видео на платный сайт с целью получить прибыль. Правоохранители отмечают, что узнали о противоправной деятельности во время мониторинга сети.

Фигуранту дела за распространение порнографического контента грозит 5 лет ограничения или лишения свободы по ч. 2, 3 ст. 301 Уголовного кодекса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что от слива интимных видео в сеть пострадала футбольный рефери Пескара Диана Ди Мео. Женщина написала заявление в полицию.

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#Ивано-Франковск #Полиция #Видео #Порно
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