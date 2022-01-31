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Займався сексом з клієнтками та знімав все на відео: у Франківську затримали горе-масажиста (фото та відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сексом з клієнтками масажист займався з їх згоди Новина оновлена 31 січня 2022, 10:08
Сексом з клієнтками масажист займався з їх згоди

Жінки погоджувалися на інтим та знімання, але не знали про розповсюдження відео у мережі.

В Івано-Франківську 27-річний чоловік надавав послуги масажу, під час якого займався сексом з клієнтками та знімав процес на відео. Кадри масажист публікував на порнографічному сайті та отримував з цього прибуток, однак його "подруги" про останнє поінформовані не були.

Як повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook, прикарпатця затримали 26 січня у його власній квартирі. Правоохоронці провели розшук та вилучили речові докази, які вказують на протиправну діяльність.

Вказується, що масажист орендував квартири, де робив жінкам масаж. Особам, з якими у нього зав’язувалися близькі стосунки, він пропонував інтим та знімав усе на відео. До слова, жінки були поінформовані про знімання і самі на це погоджувалися, однак не знали, що ці відео будуть розповсюджуватися у мережі — 27-річний франківець публікував їх на платному порнографічному сайті.

Поліція виявила зловмисника під час моніторингу мережі
Поліція виявила зловмисника під час моніторингу мережі
При обшуку у нього вилучили речові докази
При обшуку у нього вилучили речові докази
Чоловік свої дії пояснив матеріальною скрутою
Чоловік свої дії пояснив матеріальною скрутою

Свої дії чоловік пояснив тим, що мав фінансові проблеми й викладав відео на платний сайт з метою отримати прибуток. Правоохоронці зазначають, що дізналися про протиправну діяльність під час моніторингу мережі.

Фігуранту справи за розповсюдження порнографічного контенту загрожує 5 років обмеження або позбавлення волі за ч. 2, 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що від зливу інтимних відео у мережу постраждала футбольний рефері Пескару Діана Ді Мео. Жінка написала заяву у поліцію.

Теги:
#Івано-Франківськ #Поліція #Відео #Порно
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