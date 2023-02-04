Смілива продавчиня на Київщині відбилася від хулігана з палицею (відео)

Діями сміливої жінки можна лише захоплюватися

У місті на Київщині відчайдушна продавчиня магазину голіруч зупинила хулігана, який раптово напав на неї. Чоловік кинувся на героїню із палицею, але та не розгубилася і дала зловмиснику достойний опір.

Про це у суботу, 4 лютого, розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, оприлюднивши запис із камер відеоспостереження торговельного закладу, яким вдалося зафіксувати цікавий інцидент.

На кадрах чітко видно, як до прилавка, за яким стоїть продавчиня, підходить чоловік, різко виймає з-за спини палицю і сильно б`є нею жінку. Та, своєю чергою, різко вихопила знаряддя нападника і впевненими стусанами вигнала хулігана з крамниці.

"А якісь ідіоти окупанти думають, що можуть захопити цей народ. Наші люди — незламні! P.S. поліцейські вже відшукали нападника і помістили до ізолятора тимчасового тримання!", — написав Нєбитов.

Зловмисника затримали. Його покарають по всій суворості чинного законодавства

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з населених пунктів Дніпропетровщини нетверезий священник УПЦ московського патріархату напав із кулаками на місцевих жителів, які відмовились пригостити його пивом. Після того, як скандал набув розголосу, церковника звільнили.